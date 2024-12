Visita ai presepi diffusi di Pescaglia. Da Convalle a Piazzanello: il tour

Ultima escursione del 2024 dedicata agli appassionati degli ambiti apuani e delle tante peculiarità nascoste nel folto verde dei suoi boschi e negli storici borghi che li caratterizzano, con l’evento di Apuntrek denominato "La Valle dei Presepi. Visita ai Presepi diffusi nel territorio di Pescaglia".

"Queste realizzazioni sacre sono inserite nella più ampia e importante manifestazione conosciuta come la “Valle dei Presepi“ - spiega dall’organizzazione Stefano Pucci, guida ambientale escursionistica del Parco Regionale Alpi Apuane - . Sono molto legato a questo territorio, essendo stato sino dal lontano Natale del 1993, e per ben 25 anni da novembre a tutto gennaio, tra gli artefici del famoso “Presepe in Grotta“ in Valpedogna, quando ancora negli altri paesi vicini non era presente il fervore dello “spirito presepiale“ che adesso possiamo goderci. Eravamo tutti volontari facenti parte del Gruppo Speleologico della Valfreddana, e riflettendoci ora, questo affascinante presepe ambientato in una cavità naturale, definito da “Terre di Presepi“ il più bello della Toscana e visitato ogni anno da più di 1.500 persone fino alla tragica pandemia e purtroppo mai più realizzato, è stato sicuramente un importante volano che ha stimolato in tutti i borghi storici di Pescaglia prima, e nei 4 Comuni della Media Valle e della Garfagnana dopo, per favorire l’unione nella manifestazione Natalizia “La Valle dei Presepi“.

Per oggi è prevista la visita di diversi Presepi, tra i quali, dopo un breve percorso a piedi, quello artistico e permanente sopra il paese di Convalle, ideato e costruito da Guido Giusti e realizzato direttamente sulla roccia del monte e conosciuto come “Il Presepe in Selva di Mela“. Spazio, poi, a quello itinerante delle Marginette di Piazzanello, molto curato e suggestivo nel suo racconto che si snoda dall’Annunciazione all’entrata di Gesù nel Tempio. Giungeremo a Piazzanello intorno all’ora di pranzo e, grazie all’accoglienza della comunità del paese, avremo la possibilità di degustare dei prodotti tipici locali, anche caldi".

Per questa speciale visita dei Presepi presenti nel comune di Pescaglia è necessario calzare scarpe da trekking, visto il percorso nel bosco della Selva di Mela, con un dislivello di 100 metri per una lunghezza di circa 2 km. Da indossare abbigliamento adatto alla stagione, con zaino facoltativo, vista la possibilità di un pasto caldo a Piazzanello. Il ritrovo è previsto questa mattina alle 9 nel parcheggio dietro il Teatro di Ponte a Moriano, mentre Il ritorno sarà nel pomeriggio intorno alle 16.30.

Fio. Co.