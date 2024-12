Violenza sessuale sul bus: denunciato un trentennne

Fornaci di Barga (Lucca), 4 dicembre 2024 – Un 30enne è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Fornaci di Barga ( Lucca), dopo averlo identificato come l'autore di atti di violenza sessuale sul bus nei confronti di una donna che è stata in grado di fornire ai militari anche la fermata dove era salito l'uomo, originario del Marocco e residente a Lucca. Secondo quanto ricostruito, le molestie sarebbero avvenute mentre i due viaggiavano su un autobus di linea diretto da Castelnuovo di Garfagnana a Lucca. Per arrivare all'identificazione dell'uomo, indicato dalla vittima ai militari della stazione di Fornaci, è stata determinante la precisa descrizione ricevuta dalla donna. Da lì sono scattate le ricerche, fino a quando sono riusciti a risalire al 30enne, riconosciuto da vittima e testimoni e denunciato alla procura di Lucca.