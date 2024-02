Vino e fumetto. Magica coppia in “Anteprima“

Manca un mese alla 23esima edizione di Anteprima Vini della Costa Toscana che domenica 17 e lunedì 18 marzo porterà al Real Collegio le cantine di quella parte di Toscana che si affaccia sul mare, dalla provincia di Massa-Carrara a quella di Grosseto, con le loro migliori etichette e produzioni. Una due-giorni, prodotta da Event Service Tuscany da un’idea dell’associazione Grandi Cru della Costa Toscana con il contributo Camera di Commercio Toscana nord-ovest, che si rivolge sia al grande pubblico degli appassionati che al mondo degli addetti ai lavori e della ristorazione e che, anche quest’anno, è pronta a riproporre il connubio con Condi_Menti, l’evento nell’evento ideato da chef Cristiano Tomei quest’anno insieme a Foodmetti - Artisti delle tavole e Lucca Comics & Games.

Quello che prenderà vita nelle sale del Real Collegio, dunque, è un vero e proprio viaggio nei vini e nella cucina, tra sostenibilità, emozioni, cultura e antropologia, che coinvolgerà vino, cibo e fumetto con degustazioni, ospiti, incontri e, naturalmente, la possibilità di assaggiare le ideazioni firmate da chef Tomei per Foodmetti. Ed è proprio dalla collaborazione tra Foodmetti e Anteprima Vini che è nata l’idea di affidare all’illustratore e designer Massimo Giacon la realizzazione del manifesto 2024 della rassegna. Un’immagine evocativa e pop che l’autore spiega con queste parole: “quando si disegna un manifesto si deve, in un’immagine, raccontare una piccola storia. Sarebbe stato semplice mettere due persone che conversavano e bevevano in un ristorante al mare, ma ho voluto conferire un pizzico di mistero in più”.

Un viaggio, quindi, che prende forma e sostanza anche attraverso le storie che i vigneron e gli ospiti di Condi_Menti e Foodmetti racconteranno con la loro presenza e che si intrecciano l’una sull’altra. Foodmetti, infatti, nasce dall’idea di unire due linguaggi universali: cibo e fumetto. Tra i soci fondatori l’autore Giuseppe Camuncoli, l’editor in chief di Marvel CB Cebulski e lo chef Cristiano Tomei. Presentato per la prima volta a Lucca nel 2023, Foodmetti è realizzato con la collaborazione di Lucca Comics & Games, main partner del progetto.