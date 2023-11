Vince la cantante Ilaria Andreini

A vincere la sesta edizione dell’Anime Vocal Contest di Lucca Comics & Games è la lucchese Ilaria Andreini con il brano “All’alba sorgerò” tratto dal film Frozen. Seconda classificata Sylvie Frances da Fabriano, al terzo posto Tommaso Bugiolacchi da Falconara. Numerosi i premi speciali assegnati, tra cui la possibilità di incidere una sigla per la tv. “Eccoci qua, oggi, a mente fredda, sto rivivendo una ad una tutte le emozioni che fino a ieri mi hanno ricoperta di frenesia ed entusiasmo fino al momento in cui sono stata chiamata sul Palcoscenico del Music Tent del Lucca Comics & Games da Pellegrino Talamo e Letizia Livornese Letizia Cosplay come prima classificata della sesta edizione dell’Anime Vocal Contest 2023 – è il commento a “caldo“ di Ilaira Andreini–. Sento il forte bisogno di dire grazie a tutti quanti per avermi sostenuta e seguita fino a qui. Sono felice di questa esperienza, di questo risultato e di aver conosciuto persone stupende grazie ad un bellissimo progetto musicale portato avanti da persone stupende le quali collaborano assieme come gruppo nella serietà, nella passione, nel sacrificio e soprattutto nell’amicizia. Questo brano che mi ha resa vincitrice questa sera lo dedico a tutti nella speranza che possa essere un inno alla libertà dei propri sogni“.

L.S.