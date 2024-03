Vinaria, in bici nel passato. Il fascino della corsa vintage

L’edizione 2024 è prevista per il 24 e 25 agosto. E’ la ciclostorica "La Vinaria", una corsa (ma il termine non è appropriato perché l’aspetto agonistico passa in ultimo piano), vintage che parte da Marlia e transita da varie zone della Piana. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Sportivo Cicli Carube con il patrocinio dei comuni di Capannori, Porcari, Lucca e l’Opera delle Mura, perché i percorsi, oltre che nelle vigne, transitano anche sul monumento simbolo della città "dell’arborato cerchio".

Inizialmente una tre giorni di eventi con base a Montecarlo, si è poi trasformata in un fine settimana con logistica a Capannori. La Vinaria è pensata non come gara agonistica, ma per chi vuol fondere passione, divertimento, natura e paesaggio, avendo come scopo il pedalare in compagnia. La Vinaria è aperta a tutti, si partecipa con bici da corsa antecedente al 1987 che abbia puntali e cinghietti, filo dei freni esterni al manubrio e leve del cambio sul tubo obliquo; l’abbigliamento, ovviamente, deve essere consono all’iniziativa. Le cara e vecchia maglietta a sfidare il caldo.

Due sono i percorsi, il "Di-vino" di 43 chilometri fatto per chi vuole godere dei paesaggi e degli ottimi ristori lungo il percorso e "l’intrepido" , di 78 chilometri, per gli avventurosi che non hanno paura delle salite e vogliono vedere un panorama mozzafiato e visitare luoghi come la famosa "quercia delle streghe" che sembra abbia ispirato le avventure di Pinocchio. Quindi folclore, buon cibo, vino, amicizia, passione per la bici di una volta, senza la tecnologia esasperata di oggi.

Nel ciclismo agonistico si cerca la velocità, c’è esasperazione quasi maniacale per l’aspetto tecnico.

Alla Vinaria è tutto il contrario. La filosofia è quella di una nota pubblicità televisiva: i partecipanti il tempo se lo godono.

Il programma è già stabilito: il 24 agosto mercato contadino da un lato, quello dei pezzi di ricambio per bici d’antan dall’altro.

Poi raduno di moto d’epoca e auto d’epoca, ristori vari e cena cosiddetta dei... Vinari, intesi come coloro che parteciperanno ai vari percorsi, la domenica 25. Una kermesse che nelle passate edizioni ha sempre fatto registrare un numero di presenze notevoli.

Massimo Stefanini