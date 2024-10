“Villaggio magico con già 30 baite e musica“

E mentre la polemica infiamma procede a passo felpato l’avanzamento del nuovo Villaggio di Natale che sbarcherà in piazza Napoleone portando con sè le tipiche casine in legno (sono già 30 quelle prenotate) e i prodotti della tradizione. I gestori, Fmpi ovvero Federazione medie e piccole imprese, informa che sono gli ultimi giorni utili per prenotare la propria postazione nel nuovo mercatino di Piazza Napoleone, annunciata come una delle maggiori novità nell’ambito dell’attesissima, terza edizione di “Lucca Magico Natale”.

Il mercatino, con le nuove baite di legno che ospiteranno artigiani provenienti da tutta Italia, ma anche produttori locali e una selezione delle migliori tipicità regionali, si terrà dal 23 novembre al 6 gennaio 2025. “Un evento – così gli organizzatori – che trasformerà il cuore della città in un villaggio natalizio incantato, ricco di tradizioni, idee regalo legate alle Festività e stand dedicati ai dolci e alle prelibatezze tipiche del periodo natalizio, con prodotti provenienti da tutta Italia, per riscoprire sapori autentici e regali artigianali unici. Il villaggio sarà animato da un ricco programma di spettacoli e intrattenimento. Durante tutto il periodo natalizio, infatti, si alterneranno esibizioni dal vivo che renderanno suggestiva l’atmosfera. In più le attività dedicate ai più piccoli: i bambini avranno la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnare personalmente la letterina dei doni.

Per prenotare la propria postazione all’interno del mercatino è necessario contattare: [email protected]“.