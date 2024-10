Villa dei libri atto secondo. Pagine di cultura e storia

Tornare indietro nel tempo, alle atmosfere bohemien, quando si

dissertava di libri e cultura sorseggiando qualcosa di buono, in un’atmosfera calda, rilassata ma

anche compartecipata e frizzante. È questo lo spirito dell’evento La Villa dei Libri, la due-giorni culturale, anteprima del Festival Lucca Città di Carta 2025, che si terrà domani e domenica nella suggestiva cornice di Villa La Principessa (via Nuova per Pisa 1616/G) con orario 10 – 19 e a ingresso libero (ampio parcheggio) con il patrocinio del Comune di Lucca.

Presentazioni di libri, selezionati stand di editori e artigiani, laboratori per bambini e workshop, mostre, reading poetici, dimostrazioni di danze storiche e visite alla Villa la Principessa a cura della

direttrice Silvia Ferrari. Ma non solo, con l’occasione si potranno sorseggiare tisane e caffè con pasticcini o pranzare e cenare alla Villa a prezzi speciali unicamente per l’evento. Tra gli espositori saranno presenti Anna Di Costanzo, Associazione Il Gabbiano, Casa Inverse, Ctl Editore, Fantabooks, Fucine Editoriali, I senzatregua, Libriamo - Sogni a Libri aperti, Marco Dolabelli Cibecchini, NPS Edizioni, Pensieri di canapa, Tralerighe Libri.

Tra gli ospiti della due giorni gli scrittori Elena Magnani (domenica) che presenterà il suo ultimo libro “Mare avvelenato. La saga della famiglia Mazzeo” (Giunti Editore), moderata dalla giornalista Daniela Tresconi; Stefano Tofani (domenica ore 16) con il volume fresco di stampa “Ibra” (Edizioni Anicia) in dialogo con la professoressa Cecilia Nelli; il giornalista Aldo Boraschi, (AltreVoci Edizioni) con il libro appena uscito “Quello che resta”, moderato dalla direttrice del Festival Romina Lombardi (domani ore 17) e Simona Fruzzetti, autrice di Self Publishing amatissima sul web che, con un’altra importante autrice self Samantha Macchia, parlerà proprio di questo mondo editoriale in “Due Chiacchiere in salotto” (domani alle 15).

Alla Villa dei Libri poi farà incursione un personaggio davvero speciale: il pirata Andrea Visibelli. Domenica alle 15 per grandi e per piccini Visibelli terrà una lettura animata sul nuovo libro – il terzo della saga – “Capitan Bitorzolo e l’isola dei mostri’ (Editrice Il Castoro). Tra gli eventi da non perdere assolutamente il Reading poetico sul tema “Il piacere”, a cura del gruppo Le Ophelie, con Monica Zoe Innocenti, Sandra Tedeschi ed Elena Maria Lippi (domani alle 18); la performance ‘Sax and the city’ con Sandra Tedeschi e con il sassofonista Renzo Cristiano Telloli.