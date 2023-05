Viale Europa: le quattro corsie sono riaperte

Il cavalcavia di viale Europa, snodo cruciale per il traffico cittadino, torna finalmente a impossessarsi delle sue “naturali“ quattro corsie di marcia. Il Comune fa sapere che dopo la chiusura notturna nella notte fra 24 e 25 maggio per i lavori di asfaltatura al marciapiede, il cavalcavia di viale Europa ha infatti riaperto con tutte le corsie transitabili. “Manca solo il montaggio del guard rail sul lato est – afferma l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – i tempi annunciati sono stati rispettati compatibilmente con il maltempo che ha provocato un piccolo slittamento necessario a compiere quelle opere che hanno bisogno di asciutto per essere fatte a regola d’arte”. Il cantiere, affidato nel 2021, nel tempo si è mosso a singhiozzo. In particolare aveva subito uno stop per alcuni mesi fino a febbraio, quando finalmente i lavori erano ripresi. In questi giorni la svolta attesa, con la piena fruibilità della carreggiata, prima dell’ultimo dettaglio del guard rail.