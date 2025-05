Viaggio nell’archivio di Rigali. Mostra storico-fotografica

Inizia con un grande appuntamento, con la seconda parte della mostra fotografica presentata lo scorso anno con grande successo, la stagione artistica, letteraria e musicale della Fondazione Ricci che per i prossimi mesi ha in programma davvero tanti ed importanti eventi ed incontri. Il primo è la riapertura sabato alla Fondazione Ricci di Barga in via Roma (inaugurazione alle 18), della mostra storico-fotografica "L’Arte della luce. Storia della fotografia a Barga: viaggio nell’Archivio Pietro Rigali", completamente rinnovata nell’esposizione dopo che l’intero corpus fotografico dell’archivio è stato donato alla Fondazione barghigiana, dagli eredi della famiglia di Elena e Giuseppe Biagiotti. La mostra è organizzata dalla Fondazione Ricci di Barga insieme all’Istituto Storico Lucchese sezione di Barga con la collaborazione degli eredi del fotografo Pietro Rigali, con il patrocinio del Comune e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Le curatrici della mostra Sara Moscardini, direttrice dell’Istituto storico lucchese sezione di Barga e Caterina Salvi, fotografa e graphic designer, hanno selezionato oltre 400 fotografie originali e inedite delle oltre 40.000 presenti nell’archivio Rigali. Il materiale fotografico è stato riunito a soggetto identificando diverse sezioni che riguardano Barga e il suo territorio. Ecco le nuove sezioni presentate in questa seconda parte della mostra: Pietro Rigali: da modello, a garzone, a fotografo; momenti della sua vita nelle fotografie e nei documenti del suo archivio; Storia della fotografia a Barga (1880-1920); Barga 1920-50: la nuova Barga, il restauro del duomo dopo il terremoto del 1920 (1927-1939), dal regime fascista alla seconda guerra mondiale; Barga sotto la neve; Vivere a Barga: Barga terra di fede, la festa del muletto, il calcio, l’ospedale, la banda, la scuola; il ritratto. Tra gli eventi collaterali alla mostra, il 17 e 18 maggio la fondazione Ricci ospiterà poi una conferenza / workshop con Andrea Baldi su "Archivio Rigali: stampe artigianali per riscoprire le immagini del passato".

"L’Arte della luce. Storia della fotografia a Barga: viaggio nell’Archivio Pietro Rigali" 10 maggio-29 giugno 2025 martedì 10-13, sabato e domenica 11-13 e 17-19.

Luca Galeotti