Viaggio nella storia di Gallicano. Nasce il podcast in chiave locale

A circa un anno di distanza dalla conferenza divulgativa organizzata dall’Istituto Storico Lucchese, sezione di Gallicano, dedicata alla storia delle famiglie gallicanesi nei secoli, con uno speciale spaccato sulla prima emigrazione dell’Ottocento e del Novecento, i contenuti raccolti sono stati rielaborati con un esperimento innovativo, attraverso l’intelligenza artificiale. Il Gruppo Genealogico Valle del Serchio ha, infatti, prodotto un podcast in inglese che sarà diffuso alle comunità gallicanesi nel mondo. Questo podcast ha l’obiettivo di far conoscere il lavoro svolto sulla storia delle famiglie e dell’emigrazione locale nel 2024, dichiarato dal Ministero degli Esteri "Anno delle radici italiane nel mondo".

La conferenza incentrata sulla storia del paese dei suoi abitanti, patrocinata dal progetto Pnrr Il Turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19 del ministero degli affari esteri, si era tenuta al Ciaf di Gallicano e aveva visto la partecipazione di esperti e relatori di rilievo. Presenti, Loretta Mazzanti, presidente dell’Isl di Gallicano, che aveva introdotto l’evento, con Mariangela Dalfovo, coordinatrice regionale Pnrr Turismo delle radici – Toscana e Liguria, che aveva presentato il progetto ministeriale.

Manuele Bellonzi aveva, poi, contribuito spiegando le ragioni della ricerca genealogica, mentre Sauro Simonini aveva presentato la ricerca sulle famiglie antiche di Gallicano e il fenomeno dell’emigrazione dal 1800 al 1950, permettendo di ricostruire centinaia di alberi genealogici gallicanesi. Carlo Mannocci, dall’Oregon, aveva infine chiuso l’incontro con un collegamento in diretta dagli Stati Uniti, raccontando la storia della sua emigrazione americana e le sue esperienze in molte parti del mondo.

Grazie all’uso dell’Intelligenza Artificiale, questo progetto tende dimostrare come tecnologia e tradizione possano collaborare per preservare e diffondere il patrimonio storico-culturale, da esportare in altre realtà del territorio.

Fio. Co.