Viaggio nel Gujarat in India con le foto di Laura Menesini

Si intitola “Gujarat (India)“ la suggestiva mostra fotografica di Laura Menesini che si inaugura domenica 19 gennaio alle ore 16 al bar caffetteria “Millennium“ in via Santa Croce 90 in centro a Lucca.

Il Gujarat, uno degli stati più grandi dell’India, è un paese molto attaccato alle tradizioni. E’ la patria di Gandhi e la culla di diverse etnie, come i Rabari, pastori di bestiame sempre in movimento o gli Jat della inospitale regione del Kutch, le cui donne indossano pesantissimi anelli al naso e dove la tradizione è rispettata e mantenuta intatta.

"Un viaggio interessantissimo – spiega Laura Menesini – per chi va a cercare modi di vita completamente diversi dal nostro. Un viaggio non facile, soprattutto per il cibo, strettamente vegano, e per le bevande assolutamente non alcoliche. Un viaggio, però, che non potrai mai dimenticare!".