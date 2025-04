Il dottor Grazzini premiato da Mattarella

Si è tenuta lunedì scorso al Quirinale una importante manifestazione per la consegna della medaglia al merito della sanità pubblica da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a personaggi della salute pubblica che si sono distinti per il loro impegno e per la qualità della loro pratica professionale.

Al medico lucchese Giuliano Grazzini, già direttore del centro nazionale sangue presso l’istituto superiore di sanità a Roma, dopo anni di primariato al Campo di Marte a Lucca e il coordinamento regionale toscano dei servizi trasfusionali, attualmente in pensione, è stata conferita la medaglia al merito. Un importante riconoscimento così motivato: “figura determinante non solo per il sistema trasfusionale nazionale, ma anche per il sistema sanitario in generale, avendo lasciato il sistema sangue italiano ad una condizione di entropia positiva e canalizzata verso gli obiettivi di funzionamento, qualità e sicurezza attesi”.

Un titolo formalmente riconosciuto a un medico che per anni si è speso umanamente e professionalmente per il servizio pubblico, a partire anche da un’ encomiabile opera di incrementazione delle donazioni nella nostra città, in stretta collaborazione con i gruppi di donatori locali, per portare poi la trasfusione del sangue a livelli di eccellenza, apprezzati sia in campo nazionale che internazionale.