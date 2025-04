Rubrica social “Il lunedì del Menesini“ per raccontare passioni e territorio

È nata una nuova rubrica settimanale. Si chiama “Il lunedì del Menesini” ed è un appuntamento che - come rivela il nome - a ogni inizio settimana accompagna il pubblico dei social alla scoperta di storie e saperi del territorio. A idearla è Luca Menesini, che vuole usare la comunicazione social - Facebook, Instagram e YouTube, per condividere con i cittadini passioni, impegno politico, cultura, ambiente, sostenibilità, valorizzando il territorio. “Uno spazio serio, ma anche allegro - garantisce Menesini -, un luogo libero di scambio e confronto. Ogni persona ha la possibilità di commentare, farmi domande, suggerirmi argomenti da affrontare e di cui parlare, sempre nell’ottica di essere utile a tutti. Ogni lunedì, sulle mie pagine social, troverete un video in cui parlo di territorio, di sostenibilità, di attualità, e tanto altro, anche fornendo informazioni su cosa può fare la Regione e l’Europa per ognuno di noi. Una rubrica che vuole collegare questi livelli e vuole far crescere la nostra comunità”. La prima puntata, andata online lunedì è dedicata alle api, una delle passioni di Menesini. Girata in un apiario (Metalori a Massa Macinaia), il video racconta come si curano e si governano le arnie.