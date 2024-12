Viabilità e messa in sicurezza della frana. Arrivano i finanziamenti della Regione

Tre milioni e 200mila euro sul bilancio triennale 2025-2027 e sull’annualità 2028 per adeguare, sul territorio del Comune di Minucciano, la viabilità di collegamento tra SR 445 (Passo Carpinelli) e SP 51-59 (Galleria di Minucciano), grazie ad un emendamento al bilancio regionale approvato in Consiglio regionale e un contributo straordinario regionale di 900mila euro per la messa in sicurezza della frana in località Tereglio, nel Comune di Coreglia Antelminelli, con un emendamento del presidente della giunta alla proposta di bilancio di previsione all’esame del Consiglio regionale. Due buone notizie in questo fine anno per la viabilità nella Valle del Serchio.

"In alta Garfagnana - spiegano il presidente Eugenio Giani, il sindaco di Minucciano Nicola Poli e il presidente della Provincia Marcello Pierucci - il progetto punta a realizzare un bypass utile ed evitare l’isolamento di molte località in caso di calamità o interruzioni per maltempo di una delle due direttrici, fondamentale per alleggerire il traffico di mezzi pesanti a Minucciano, Pieve San Lorenzo e Casola e per lo sviluppo turistico della zona".

"La frana di Tereglio - dicono il presidente Giani e il sindaco di Coreglia Marco Remaschi - incide sulla viabilità per l’accesso al paese con circa 170 persone in maggioranza anziane. Pertanto diventa fondamentale mettere in sicurezza la viabilità di accesso".

Dino Magistrelli