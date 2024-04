“Via Urbiciani o il Bronx tra parcheggi selvaggi e degrado imperante“

“Stiamo parlando di via Urbiciani a San Concordio, nel tratto che va da Via Consani a Via Nottolini. Come lo definisco io “ il Bronx“ – dichiara Carlo Battistini –. Parcheggio selvaggio, ad uso quasi esclusivo dei pendolari delle ferrovie e abbandonata da Sistema Ambiente. Dal luglio ‘23 stiamo chiedendo al Comune di intervenire per la sistemazione dei parcheggi con stalli gialli ad uso dei residenti e sollecitare Sistema Ambiente per mantenere pulita la strada da erbacce e rifiuti. Siamo a 200 metri dalle Mura, è una situazione vergognosa quanti inascoltata da quasi 18 mesi“.