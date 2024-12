Via libera al nuovo centro sportivo

LAMMARI

Semaforo verde per la realizzazione di un centro sportivo di 6638 metri quadrati con quattro campi da padel, tre per il tennis, due per il pickleball con dimensioni da tornei nazionali secondo le normative Coni. Tutto ciò in località Isola Bassa, a Lammari, via Pieretti.

L’intervento partirà quando ci saranno tutti gli atti autorizzatori. Intanto però, approvato Il Progetto Unitario, una elaborazione preventiva alle richieste di permesso di costruire, degli interventi da compiersi ai fini di un corretto sviluppo edilizio. Lo spiega la determinazione numero 1670 del 10 dicembre. C’era stata una richiesta dalla società proprietaria dei terreni a giugno 2024, poi integrata a luglio.

Nascerà un centro sportivo, con area in parte destinata a parcheggio e verde pubblico e l’altra all’attività sportiva; tra i due settori è prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato per spogliatoi e locali soccorso, ottenuto dal recupero dell’immobile esistente.

Nello specifico, avremo il nuovo parcheggio, che metterà a disposizione 28 posti auto, di cui due per utenti diversamente abili. Saranno inserite specie arboree ed arbustive. Prevista una pavimentazione drenante, andando così a rispettare gli elementi di mitigazione ambientale indicati dal regolamento urbanistico.

La regimazione delle acque piovane verrà affidata alle vasche volano, al fine di evitare i allagamenti.

Massimo Stefanini