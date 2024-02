Via Francigena, primo seminario. Pergamene a Menesini e Giulietti

Rilanciare i cammini religiosi che attraversano la Piana e Capannori: di questo si è parlato al ‘Primo seminario Capannorese sulla via Francigena’ tenuto nei locali parrocchiali di Capannori. Tantissimi i partecipanti all’evento promosso dall’associazione ‘Capannori IV Miglio’ in collaborazione con il Comune in vista del Giubileo 2025. L’incontro ha dato il via ad un percorso per dare nuovo slancio alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio storico-culturale dei cinque Comuni della Piana (Altopascio, Capannori, Lucca, Montecarlo e Porcari), attraversati dall’itinerario noto come via Francigena, compiuto nell’anno 990 da Sigerico da Roma verso Canterbury, dopo aver ricevuto la nomina di arcivescovo dalle mani del Papa.

Momento centrale dell’evento, dopo saluti del sindaco Luca Menesini, è stata la Lectio magistralis intitolata ‘La via Francigena. Il giubileo del 2025’ di Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, grande conoscitore delle vie del pellegrinaggio. Al seminario hanno portato i loro saluti anche l’assessore del Comune di Altopascio, Alessio Minicozzi e l’assessore del Comune di Porcari, Simone Giannini.

Nell’occasione, il presidente Paolo Bertolucci ha presentato il labaro dell’associazione Capannori IV Miglio, che sarà utilizzato in occasione della ricorrenza del 5° anniversario della scomparsa di Maria Pia Bertolucci e nelle altre attività. Nel corso dell’iniziativa sono state consegnate le pergamene di ‘Socio onorario’ al sindaco Luca Menesini, che ha ringraziato l’associazione e il presidente Bertolucci per l’importante attività culturale che questa realtà associativa sta svolgendo sul territorio, e all’Arcivescovo Giulietti.