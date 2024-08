“Via di Piaggia: rifiuti gettati abusivamente e gabbiani che banchettano“

Protestano i residenti della zona di via di Piaggia nel centro storico a due passi dalla chiesina della Rosa. "I Garby posizionati all’inizio di via di Piaggia – scrivono – sono da tempo un luogo di discarica indiscriminata di rifiuti al di fuori dei cassonetti, che poi gabbiani e piccioni provvedono a sparpagliare su tutta la via. Visto che i cassonetti posizionati nelle immediate vicinanze (ben tre in pochi metri: inizio via del Battistero, via del Castellaccio e isola interrata in fondo a via di Piaggia) non subiscono la stessa sorte probabilmente il problema è dovuto anche alla visibilità di questo Garby dalla strada principale (via della Rosa) che “richiama” un certo tipo di “utenza”".

Nel mirino ci sono anche affitti temporanei al nero in centro e i turisti non in regola (senza tessera Garby) che finiscono per buttare i sacchetti all’esterno.

"Abbiamo fatto una prima segnalazione al servizio di Sistema Ambiente il 7 maggio – sottolineano alcuni residenti di via di Piaggia – e ci risulta che anche altri avessero già segnalato in precedenti occasioni. Da allora abbiamo fatto segnalazioni quasi quotidiane chiedendo, oltre alla pulizia e ripristino del decoro anche qualche intervento risolutivo".

"A giugno ci risposero di aver chiesto all’assessore Minniti un dispositivo di videosorveglianza, ma è tutto fermo. Nel frattempo abbandoni e sporcizia continuano. Leggiamo frequentemente sui giornali di interventi di Sistema Ambiente per ridurre il fenomeno degli abbandoni, ma non è quello che vediamo noi qui intorno".