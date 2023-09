Via alle corse scolastiche a Lucca: modifiche orari e percorsi bus Autolinee Toscane ha annunciato variazioni di orario per le corse dei bus da venerdì, in concomitanza con l'avvio della scuola. Nuovi percorsi e orari per le linee E2, E3, Urbana 63, E69, E46 e E44.