Via al charity shop: la bottega di solidarietà riapre in via Spinetti

Ha riaperto in versione tutta rinnovata il charity shop presente in via Spinetti. Grazie alla generosità della Fondazione Vittorio Veneto che ha messo a disposizione il locale (presente proprio nella via dello shopping), l’Auser verde soccorso argento dopo la pausa del mese di giugno ha potuto riallestire lo shop che lo scorso anno ha raccolto tante donazioni di fortemarmini e villeggianti che hanno permesso così di sostenere le attività dell’associazione. "Quest’anno due saranno le particolarità presenti al nostro charity shop – illustra la presidente dell’Auser, Franca Amadei – infatti verrà proposta la bambola ufficiale di Forte dei Marmi e ci saranno anche le particolarissime borse da spiaggia confezionate a mano da Monica Dazzi, oltre ad oggetti vintage e di artigianato". L’Auser promuove anche un torneo di burraco ogni martedì in uno stabilimento balneare sempre differente allo scopo di reperire fondi. "Il Comune patrocina da sempre queste iniziative – spiega l’assessore al sociale Simona Seveso (nella foto) – che sono utili anche ad avvicinare le persone al mondo dell’associazionismo e a reclutare forze: senza queste realtà infatti sarebbe davvero difficile arrivare ad aiutare più persone".