Vertenza Metro addetti in piazza ’Primo sciopero’

Lavoratori Metro sul piede di guerra. Filt Cgil Lucca e Fit Cisl Lucca si mobilitano per quello che annunciano come “il primo sciopero“ di 4 ore. Oggi, dalle 16 alle 18, terranno un presidio in piazzale Verdi per “denunciare pubblicamente la condotta antisindacale portata avanti da Metro“. “L’azienda, da un lato – affermano – , richiede l’eccellenza dei servizi offerti, ma dall’altro non investe su un rafforzamento dell’organico, malgrado dati molto positivi acclamati dal Comune sulle presenze dei turisti a Lucca. Tutto questo dopo aver inutilmente sperperato soldi per far pedinare un lavoratore in malattia, poi reintegrato nel suo posto di lavoro con una sentenza della magistratura di Lucca“.