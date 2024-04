Verso le elezioni, tutti gli scenari. A Villa Basilica si profila una sfida a tre. In campo Ansaldi, Ballini e Corti

Appuntamento con le urne anche in altri due Comuni della Piana, oltre a Capannori. A Montecarlo si attende il sì per la ricandidatura, per il centrodestra, di Federico Carrara, sindaco uscente al primo mandato, per le amministrative in programma l’8 e 9 giugno. L’attuale primo cittadino non ha ancora sciolto le riserve anche se tutti gli chiedono il... bis. Nel caso dicesse no, i rumor indicano che ci sarebbe un piano B, con un professionista locale molto conosciuto.

Sull’altro fronte, quello del centrosinistra, tutti gli indizi conducono verso Francesco Capocchi, segretario locale del Pd. Più defilato Marco Pallini. Mancano però le decisioni ufficiali. L’altro piccolo, (come numero di residenti, non certo per estensione), Comune al voto è quello di Villa Basilica dove la situazione appare più delineata. Mentre nell’ultimo Consiglio comunale si è dimesso l’assessore Matteo Simi, per le amministrative, come da noi anticipato, si ricandida Giordano Ballini di Azione, che era stato sindaco prima dell’intermezzo di Elisa Anelli. Ufficializzata anche la candidatura di Camilla Corti, 26 anni, originaria e residente a Villa Basilica, laureata in filologia, letteratura e storia dell’antichità, insegnante. Assieme a lei un gruppo di cittadini e di cittadine provenienti dai diversi paesi del Comune, con differenti esperienze lavorative e competenze. Si presenta a capo della lista civica Futura e sembra avere le idee chiare: " Ritengo che la politica significhi prima di tutto mettersi a disposizione di un’idea, di un valore e di una proposta per il territorio - afferma Camilla Corti - credo infatti nella politica come servizio e non credo nell’opposto, cioè che la politica si possa mettere a servizio delle ambizioni personali. Con questo spirito ho accettato di mettermi al lavoro con un gruppo di persone con cui stiamo mettendo a punto un programma serio, concreto e ambizioso per tutti i paesi che compongono il nostro territorio e a cui mi sento legata e a cui vorrei poter restituire qualcosa con il mio impegno". La prossima settimana Corti comincerà un tour nelle frazioni per ascoltare la gente.

Intanto ha ufficializzato la sua candidatura a sindaco anche Marco Ansaldi, Lega. Geometra e consigliere comunale uscente, si presenta con entusiasmo. Nel piccolo paesino al confine con la Valdinievole sono già tre gli aspiranti sindaci.

Massimo Stefanini