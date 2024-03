Verso le elezioni “Azione“ con Del Chiaro

Azione appoggia Giordano del Chiaro, candidato del centrosinistra alle amministrative di Capannori. L’ufficialità è arrivata dal segretario regionale Marco Remaschi: "La scelta di appoggiare Giordano Del Chiaro nasce dalla ferma convinzione delle qualità che il candidato ha dimostrato di possedere come amministratore. La sua esperienza politico amministrativa ed il suo impegno in questi 10 anni sono per noi, unitamente alle competenze personali, garanzia per dare una risposta convinta al nostro sostegno. E’ altrettanto importante l’aspetto della profonda conoscenza della macchina amministrativa. Alla base della nostra scelta c’è inoltre la bontà del progetto politico amministrativo – prosegue Remaschi - Azione è convinta che il sostegno a Giordano Del Chiaro, mediante l’inserimento di propri riferimenti all’interno della lista civica che lo sostiene, possa offrire opportunità per poter contribuire al buon governo del Comune di Capannori. Siamo, come Azione, sicuri della bontà delle idee che stanno alla base di un programma che si basa sulla concretezza e sulla competenza delle persone, e riteniamo che queste si sposino perfettamente con il nostro modo di pensare".

Intanto è stato lanciato il simbolo con il quale l’Alleanza Rosso-Verde si presenterà alle elezioni comunali. Vi sono rappresentati i riferimenti alle due associazioni civiche locali (Sinistra con e Articolo 9- Ripensiamo il futuro) e ai due partiti nazionali (Sinistra Italiana e Europa Verde – Verdi) che si sono uniti a sostegno di Del Chiaro.

Ma.Ste.