Verrà dato grande impulso al brand ”Lucca“

Con il bilancio, l’amministrazione guidata da Mario Pardini presenta anche il Documento unico di programmazione 2023-2025, di fatto il braccio operativo che, grazie alle risorse messe in bilancio, conduce alla realizzazione dei numerosi punti programmatici della giunta di centrodestra.

Si parte dalla rigenerazione del patrimonio edilizio con la riqualificazione e trasformazione delle aree dismesse, alla viabilità e mobilità con la conseguente riduzione dei flussi di traffico e un sistema di mobilità a basso impatto. Passiamo poi al piano di riqualificazione del Parco fluviale, spazio vitale per la città e per ogni forma di aggregazione, alla realizzazione della Cittadella dello sport. Nel Dup, anche la promozione alla salute e riorganizzazione dei servizi sociali "in un’ottica non più meramente assistenziale, semplificando i percorsi di accesso alle prestazioni e la presa in carico multidimensionale".

Investimenti anche per scuola e qualità del servizio educativo con il potenziamento dell’orientamento per contrastare la dispersione scolastica. Ancora, recupero di spazi per i giovani, offrendo l’opportunità di affermare la loro personalità. Nonché viluppo del “brand” Lucca per sostenere commercio artigianato e piccolo esercizio.

Mau. Guc.