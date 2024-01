Veronesi ”Allibito e stupito”

Le dimissioni di Mazzoli erano nell’aria da tempo, ma per il presidente del Comitato pucciniano Alberto Veronesi arrivano comunque in modo sorprendente. Veronesi, che ricorda come l’inserimento del maestro Gianapaolo Mazzoli nel Comitato Scientifico dalla sua stessa costituzione, sia stata una sua personale scelta in virtù della stima che nutre nei confronti del direttore del Boccherini, si dichiara particolarmente colpito dalla scelta. "Sono allibito e stupito da queste dimissioni – spiega Veronesi in una nota – che arrivano, effettivamente, dopo che le due richieste di finanziamento richieste dal Conservatorio Boccherini (300.000 più 350.000 euro), non sono state prese in considerazione dalla commissione valutativa per il bando di "restauro dei luoghi" e per il bando "concerto inaugurale".

Nel ribadire la sua stima verso Mazzoli, Veronesi definisce la scelta incomprensibile e pone un dubbio. "Stimo molto il Maestro Mazzoli – aggiunge – e mi risultano quindi incomprensibili queste dimissioni, che arrivano senza motivazione, almeno che esse non siano frutto del mancato soddisfacimento di aspettative di finanziamento per l’importante Conservatorio da lui diretto.D’altra parte però voglio assolutamente escludere l’ipotesi che la sua accettazione a partecipare al Comitato sia stata solo strumentale al fine di ottenerne i finanziamenti". Infine, conferma che la rendicontazione finale è agli sgoccioli. "Non posso che ribadire ai membri del Comitato qualcosa che ho già espresso – conclude – siamo sotto rendicontazione finale, non forziamo la mano, perché se le dimissioni venissero dal Presidente, nel Comitato a casa si andrebbe tutti. Con sommo gaudio dei gufi".