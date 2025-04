Verdemura. Storia e rinascita di Villa Reale

Sboccia domani e resterà fino a domenica Verdemura edizione 2025, Una sedicesima edizione dedicata al narciso, che come sempre si estenderà tra i Baluardo San Regolo e La libertà.

All’interno del maxi contenitore di Verdemura sabato 5 aprile alle ore 12 nello spazio incontri allestito sul Baluardo San Regolo, si terrà la presentazione del volume “Villa Reale di Marlia. Storia, Passione Rinascita” edito da Maria Pacini Fazzi, che ripercorre le vicende storiche, architettoniche, culturali del sito di Villa Reale e documenta tutte le tappe del lavoro di restauro che l’ha restituita in tutta la sua magnificenza alla fruizione pubblica. Il grande volume, riccamente illustrato è curato dall’Architetto Luca Borgogni che è il responsabile del restauro promosso, finanziato e supervisionato da Heric Gronberg, proprietario del sito che insieme alla moglie Marina ha deciso, dopo l’acquisto della Villa nella primavera del 2013 di impegnarsi a riportarla a quel nuovo splendore, che adesso tutti, cittadini e visitatori, possono ammirare e godere. Dopo i saluti istituzionali da parte di Mario Pardini, Sindaco di Lucca e da Nicola Lucchesi, Amministratore unico di Lucca Crea sarà lo stesso architetto Luca Borgogni a colloquio con il giornalista e storico Jacopo Lazzareschi Cervelli ad illustrare il volume che accompagna il lettore nella storia del sito e dell’edificio dal Medioevo fino agli interventi novecenteschi operati dalla Contessa Pecci Blunt, passando per le numerose e importanti vicende che l’hanno vista protagonista, in primis come residenza di Elisa Buonaparte Baciocchi che scelse questa Villa come la sua prediletta residenza “fuori le mura”.

E proprio delle due figure femminili che hanno lasciato il proprio segno nella villa parleranno Roberta Martinelli e Simonetta Giurlani Pardini (Associazione Napoleone ed Elisa) che nel volume hanno curato i capitoli dedicati rispettivamente ad Elisa Buonaparte Baciocchi e alla Contessa Maria Laetitia Pecci Blunt. Saranno presenti tutti gli autori che, a vario titolo, hanno collaborato alla stesura dell’opera: Nadia Montevecchi autrice del capitolo di inquadramento storico generale; Elisabetta Abela, Chiara Condoluci, Maila Franceschini come Soprintendenza.