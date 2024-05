Ventidue i cittadini iscritti a parlare al Consiglio comunale aperto

Sono 22 i cittadini che si sono iscritti a parlare per la seduta del Consiglio comunale aperto richiesto dalle opposizioni e dedicato agli approfondimenti sul progetto per la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato fuori Porta Santa Maria e quello di un nuovo Terminal Bus nell’ex scalo merci della stazione ferroviaria, fermo ormai da quasi dieci anni.

I tempi per presentare la domanda per intervenire al consiglio che si terrà il 14 maggio prossimo alle ore 15 sono scaduti mercoledì scorso e oltre ai cittadini interverranno con ogni probabilità le categorie economiche e anche qualche politico non facente parte del Consiglio comunale, a partire dal consigliere regionale Valentina Mercanti che ha chiesto di intervenire. Ai cittadino saranno concessi cinque minuti a intervento, mentre le categorie economiche e gli altri politici dovranno contenere gli interventi entro i dieci minuti. Si preannuncia, comunque, una seduta fiume su due temi politicamente caldi.