"Venti di cultura" verso il futuro. Con creatività e innovazione

Si intitola "Venti di cultura" la nuova edizione di "Lubec–Lucca Beni Culturali" che si svolgerà al Real Collegio di Lucca il 9 e il 10 ottobre, presentata al ministero della Cultura dal sindaco Mario Pardini, da Gaetano Scognamiglio, Presidente Promo PA Fondazione e dalla vice presidente Francesca Velani. "Venti" come gli anni di attività di Lubec ma anche come le correnti che spingono verso il futuro e simboleggiano il dinamismo e la capacità della cultura di influenzare positivamente la società, l’economia e l’innovazione. Tra i temi che saranno trattati nei numerosi appuntamenti in programma, l’intelligenza artificiale, la sostenibilità economica e la transizione green, l’overtourism e molto altro per una due giorni di dibattiti e laboratori con relatori di altissimo livello. Fra questi il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Paolo Nori, Luisella Mazza, Fabio Vola, Chiara Canali e molti altri.

L’evento sarà articolato anche quest’anno in cantieri tematici che spaziano da confronti, interventi e presentazioni di ricerche fino a veri e propri laboratori di co-progettazione: un format sperimentato per la prima volta lo scorso anno e risultato congeniale allo svolgimento della manifestazione. Una delle tematiche cardine della ventesima edizione di LuBeC sarà però il ruolo che l’AI sta assumendo nel campo della cultura. Nel ventennale della manifestazione si fa ancora più forte anche il sostegno e la partecipazione del Ministero della cultura.

"Crediamo e investiamo nel cambiamento, nella creatività e nell’innovazione che si generano dentro e intorno alla cultura – spiega la vicepresidente di Promo PA Fondazione e direttrice di LuBeC Francesca Velani – . LuBeC è una preziosa opportunità per formare pensiero e competenze necessarie per rispondere alle sfide dell’Agenda 2030 della sostenibilità". La partecipazione è gratuita grazie al sostegno di Comune di Lucca, Regione Toscana, Ministero della Cultura, CCIAA Toscana Nord Ovest, Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Giulia Prete