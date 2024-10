“Venti di Cultura“. I riflettori di Lubec sulle nuove strategie

Al via oggi a Real Collegio "Venti di cultura", la nuova edizione di Lubec – Lucca Beni Culturali organizzata e promossa da Promo PA Fondazione dedicata all’innovazione e allo sviluppo del sistema pubblico e privato della cultura. "Venti" come gli anni di attività ma anche come le correnti che spingono verso il futuro. L’evento, che prosegue domani, prende il via alle 9.30 con il convegno introdotto da Gaetano Scognamiglio, presidente Promo PA Fondazione: ad inaugurare la manifestazione l’Orchestra dell’Istituto comprensivo "Milani" di Caivano composta da oltre trenta ragazzi che, introdotti dalla presidente del Conservatorio di Musica ‘Luigi Boccherini’ di Lucca Maria Talarico, suoneranno l’Inno d’Italia che da tradizione apre il convegno.

Dopo i saluti del Ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, del Presidente della Regione Eugenio Giani e di Angela Acordon, Sovrintendente Belle arti di Lucca e Massa Carrara, si svolgerà il dibattito Cultura e culture nella prossima Europa con protagonisti il presidente della Fondazione ‘Il Vittoriale degli Italiani’ Giordano Bruno Guerri e lo scrittore Paolo Nori. Durante la mattinata prevista anche la consegna del Premio LuBeC2024, che ogni anno è attribuito a chi si è distinto nella valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

Nell’anno delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, Lubec omaggerà il celebre compositore lucchese con un dibattito su Puccini e l’eredità contemporanea. Ne parleranno Gabriella Biagi Ravenni, presidente del Centro Studi Giacomo Puccini, Carlo Fuortes, Sovrintendente del Maggio Musicale Fiorentino e Barbara Minghetti, membro Opera Europa e curatrice e direttrice di programmazione Verdi Off Teatro Regio Parma e Teatro Sociale di Como Aslico. I giovani musicisti del ‘Milani’ chiuderanno infine la sessione con un Medley Pucciniano.

La manifestazione, ricordiamo, proseguirà articolata in cantieri tematici che spaziano da confronti, interventi e presentazioni di ricerche fino a veri e propri laboratori di co-progettazione. Una delle tematiche cardine della ventesima edizione di Lubec è il ruolo che l’AI sta assumendo nel campo della cultura. Un mix calibrato di incontri e dibattiti che affronteranno anche i temi della sostenibilità economica, la transizione green, l’overtourism e molto altro con relatori italiani e stranieri di altissimo livello.

Nel ventennale della manifestazione, si fa ancora più forte il sostegno e la partecipazione del Ministero della cultura, dove è stato presentato l’evento. Insostituibile supporto e da sempre compagno di viaggio di Lubec, il Mic presenterà oggi progettualità, modelli virtuosi di gestione pubblico-privato e strategie di valorizzazione. Nello specifico sarà organizzato il laboratorio "Progetta la tua capitale italiana della cultura". A seguire laboratori e dibattitti sulla transizione ecologica, il progetto Dicolab. Cultura al digitale che coinvolgerà i rappresentanti delle Regioni e delle amministrazioni, l’incontro con il sindaco Mario Pardini sul turismo sostenibile e, infine, l’evento per confrontarsi direttamente con i referenti di Regione Toscana del POR FSE+.

Giulia Prete