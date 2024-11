Venerdì l’incontro con Sandro Bartolini e “L’alfabeto a memoria“

“Sinistra con“ ricorda che prosegue a San Vito la piccola rassegna di opere di autori e autrici ucchesi. Di libro in libro, curata dal progetto di promozione della lettura Libri gratis per tutti, propone l’incontro con Sandro Bartolini di cui venerdì sarà presentato L’alfabeto a memoria, pubblicato dalle edizioni ETS nel 2023. Dopo quattro romanzi, Bartolini ha scelto una originale struttura a brevi quadri che, come il titolo suggerisce, si serve delle vicende di personaggi coetanei e conterranei dell’autore per rievocare con stile leggero e sapido paesaggi, ambienti, usi e oggetti della memoria, e una visione popolare del mondo che tenacemente riesce ad attraversare i tempi. L’incontro si terrà come di consueto a partire dalle 17.30 alla sede di Sinistra con, in via Vecchia Pesciatina 1076, San Vito, Lucca, dove Libri gratis per tutti svolge anche le sue abituali attività di raccolta e distribuzione gratuita di libri.