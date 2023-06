Venerdì in regalo uno speciale di 96 pagine

Ci sono oggetti che è giusto conservare e che ci accompagneranno negli anni a seguire. Oggetti come fogli di giornale ad esempio, che gli studenti di oggi, un giorno, diventati donne e uomini, magari ritroveranno in un cassetto. In quei fogli riemergeranno i ricordi di scuola, di quando insieme quelle studentesse e quegli studenti parteciparono al Campionato di giornalismo promosso dal nostro quotidiano. Un’esperienza da custodire: proprio per questo La Nazione venerdì regalerà a tutti coloro che acquisteranno una copia del giornale uno speciale di ben 96 pagine con foto e tantissimi approfondimenti e commenti. Nelle 96 pagine troverete la cronaca del “Campionato“ di tutte le edizioni de La Nazione. Da leggere e conservare.

Cris. Cons.