Venerdì all’Hotel Guinigi convegno su ematologia con i massimi esperti

Si terrà venerdì al Best Western Grand Hotel Guinigi di Lucca il congresso “Jam Session in Hematology” che vedrà come responsabile scientifico Enrico Capochiani, direttore dell’Unità Operativa complessa di Ematologia dell’Azienda USL Toscana nord ovest. “Si parlerà del mieloma multiplo – spiega il primario Enrico Capochiani (nella foto) – una patologia che è di grande impatto clinico oltre farmaco-economica. Saranno presenti alcuni tra i più importanti opinion leader nazionali sul tema e i colleghi che in Azienda sono maggiormente coinvolti nella gestione multidisciplinare di questa patologia“.