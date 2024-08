Venditti show alla Fortezza. Il cantautore celebra “Cuore“

Nella Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana, giovedì 15 agosto, si rinnova l’appuntamento con il concerto all’alba di Ferragosto di Mont’Alfonso sotto le stelle. Le prime luci del giorno si intrecceranno alle note di Rita Marcotulli, nome eccellente del pianismo internazionale. Il suo “Autoritratto” in musica prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni. L’inizio è alle ore 4.45 e seguirà la colazione all’Osteria della Fortezza. Al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, una camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso.

Il festival continuerà venerdì 16 agosto (ore 21.15) con l’attesissimo concerto di Antonello Venditti, che aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del 40ennale del suo album “Cuore”. Si recupera il concerto previsto per lo scorso 3 agosto e posticipato per motivi tecnico-organizzativi. Restano validi i biglietti che riportano questa data.

Seduto al pianoforte, Venditti presenterà un concerto in tre atti: si parte con “Sara” e altri grandi successi. La parte centrale sarà tutta nel segno di “Cuore”, a partire da “Notte prima degli esami“. “Cuore” contiene brani diventati storia della musica italiana ed inni generazionali. Sul palco l’artista, accompagnato dalla superband, porterà live quelle canzoni insieme a molti grandi successi della sua storia musicale.

In occasione del concerto all’alba, è disponibile il parcheggio gratuito della Fortezza di Mont’Alfonso (P2 - parcheggio Buggina a 600 metri dalla Fortezza), ma anche il parcheggio di piazzale C. Chiappini a Castelnuovo di Garfagnana, da cui è in funzione dalle ore 16.30 un servizio bus navetta da/per la Fortezza.