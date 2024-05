Vanno avanti le sfide per la promozione

Sempre più avvicente la sfida per la promozione verso la Serie B. In attesa dell’esito del recupero di Vicenza-Padova, sono andate in archivio le prime tre gare del secondo turno della fase a fase nazionale dei playoff di Serie C in cui sia il Benevento che il Catania sono riuscite a vincere di misura rispettivamente contro Torres e Avellino. Pareggio tra Juventus Next Gen e Carrarese. Al Vigorito di Benevento, gli "Stregoni"hanno chiuso con una vittoria per 1-0 grazie alla rete di Talia nel primo tempo. Stesso risultato anche al Massimino, dove il Catania ha superato l’Avellino con lo stesso risultato: decisivo Cianci al 71’. Parità, invece, tra Juventus Next Gen contro la Carrerese: a sancire l’1-1 finale sono stati i gol di Savona per i bianconeri e di Capezzi per gli apuani. Ritorno, a campi ovviamene invertiti sabato sera.