Va avanti alla grande l’avventura di Selmi a “X Factor“

Va avanti alla grande l’avventura musicale del cantante lucchese Nicolò Selmi (nella foto). Senza colpo ferire, Selmi (come si fa chiamare) ha infatti superato anche la prova del fuoco del primo live di “X Factor“. Non è passato nemmeno dalle forche caudine del televoto o del voto dei giudici: la sua performance, andata in onda giovedì sera, ha convinto senza se e senza ma. E gli ha fatto conquistare seduta stante l’accesso diretto al prossimo live di giovedì. Complice un brano intenso e bellissimo, “Parole che si dicono” di Ivano Fossati, a cui Selmi ha saputo restituire grandissima intensità con la sua voce profonda. E complice anche un “tutor” che di musica se ne intende davvero come Morgan che l’ha voluto nella sua squadra.

Con lui il ventiduenne cantante lucchese, ha parlato molto di sé, confidando il suo non amore per gli studi e la sua voglia di appartenere solo al mondo della musica. La città tifa tutta per lui, dopo l’amara esclusione di Felicity, la borghigiana che aveva comunque incantato il pubblico con la sua voce, la pianola a tracolla e il sorriso. Una puntata di “X Factor“ in cui Selmi ancora una volta ha saputo stupire e emozionare, e che ha invece decretato l’eliminazione dei “gatti”, gli “Animaux Formidables”. Tra i giudici, Ambra è decisamente conquistata perchè Selmi “racconta quello che vivi tu e che viviamo tutti noi”, della stessa idea anche Fedez curioso di “scoprire quello che potrà raccontare”, per Dargen “è uno di quelli che sboccia esibizione dopo esibizione con un’innata sensualità nel canto”. L.S.