Utopia del Buongusto, cena e teatro Si ride con le nevrosi da cellulare

Teatro comico sulle nevrosi da cellulare per il terzo dei tre appuntamenti a Capannori (Lucca) del festival di cene e teatro Utopia del Buongusto edizione 2023, XXVI Atto. A cura di Guascone Teatro, per la direzione artistica di Andrea Kaemmerle.

Giovedì, alle 21,30 nel Cortile della chiesa di Guamo, Grande Giove presenta “Like”, di Francesco Niccolini e Stefano Santomauro, con Stefano Santomauro. Regia di Daniela Morozzi. Vincitore del Kilowatt Festival – l’Italia dei Visionari (sezione Como) e selezionato al prestigioso Torino Fringe Festival 2018.

Comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace. La tecnologia ci ha cambiato la vita e cos’ha voluto in cambio? Tutto. Gli studiosi della Columbus University calcolano che arriviamo a toccare il nostro smartphone 4000 volte nell’arco della giornata per un totale di più di 6 ore. Numeri impressionanti. Le nevrosi del nuovo millennio sono servite: sentire squillare il cellulare anche quando non lo fa, entrare nel panico se non si ha rete, svegliarsi la notte e controllare se sono arrivate notifiche.

Sono questi, e molti altri, gli spunti che Stefano Santomauro e Francesco Niccolini hanno sviscerato e attraversato per poterli servire in questo monologo divertentissimo e cinico allo stesso momento. L’abilità narrativa di Santomauro è straordinaria e, grazie al suo tipico tocco surreale, riesce a far di “Like” uno spettacolo che non lascia indifferenti. La regia è affidata all’attrice Daniela Morozzi che chiude un team davvero notevole.

Alle 20 cena convenzionata presso i ristoranti del paese (chiedere informazioni al momento della prenotazione). Informazioni e prenotazioni 3280625881 – 3203667354. Da non perdere: Villa reale di Marlia e Villa Torrigiani a Camigliano con i loro immensi parchi.

"E’ con piacere che anche quest’anno ospitiamo sul nostro territorio alcuni eventi di questa importante manifestazione che, con numerosi appuntamenti in varie parti della Toscana, da molti anni è in grado di unire sapientemente il buon cibo e la valorizzazione dei luoghi con proposte culturali di qualità alla portata di tutti - afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti - . Un’occasione per trascorrere una serata estiva assistendo a spettacoli originali e di grande interesse anche con la possibilità di gustare buoni piatti legati alla tradizione".