Uomini in prima linea contro la violenza

Domani dalle 17.30 alla Casa del Boia, si terrà un incontro aperto a tutti intorno al tema “Uomini attivi per superare la violenza di genere“. Alla presenza di Rosella SimoncellI, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune, la sezione Fidapa Lucca accoglierà l’avvocato Gabriele Lessi e lo psicoterapeuta Jacopo Piampiani che presenteranno le diverse e numerose attività dell’Associazione L.U.I. (Livorno Uomini Insieme) che hanno creato nel novembre 2011. Questa organizza eventi pubblici per mettere in discussione il concetto di “essere maschi” nella società odierna; va nelle scuole per parlare e sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche del contrasto alla violenza di genere, al bullismo, all’omofobia, al rispetto dell’altro. Fa parte della Rete antiviolenza Città di Livorno con il Comune, la Questura, i Carabinieri, il Centro Donna e Asl 6.