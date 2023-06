Uno sportello Gesam arriva ad Altopascio

Gesam Gas e Luce ha aperto uno sportello nel centro di Altopascio, in via Regina Margherita numero 16. Domani taglio del nastro a Pescia. La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza del sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, dell’assessore Adamo La Vigna, del membro del CCN Samanta Carmignani e del team Gesam Gas e Luce composto dal responsabile commerciale, Daniele Sopranzi, e dall’Operations Manager Paolo Moreschini. L’apertura di nuovi presidi fisici è in linea con la strategia di crescita dell’importante realtà lucchese che mira a rafforzare la sua presenza in tutta la Provincia e oltre, come Pescia in Valdinievole. Ogni nuovo punto fisico porta con sé un servizio di prossimità e vicinanza, concetti molto spesso abbandonati a favore degli ormai noti call center, oltre a nuove assunzioni.

La società, infatti, continua ad investire sui territori e sulle persone che quei territori li abitano: sono aperte diverse ricerche di personale sia sul Comune di Altopascio. I servizi offerti sono consulenza sulle bollette, attivazione della fornitura, volture e subentri, nuovi allacci, variazioni di potenza, posa contatore e sistemi di efficienza energetica (caldaie, climatizzatori e fotovoltaico). Sia il punto di Altopascio che quello di Pescia saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 18:30 e il sabato dalle 9 alle 13. Per informazioni o fissare un appuntamento contattare i seguenti numeri: 800 978 202 (fisso) o 0583 186 1201 (mobile). È invece possibile consultare le posizioni aperte alla pagina www.gesamgaseluce.itlavora-con-noi.

Ma.Ste.