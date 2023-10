Uno sguardo su Tuono Pettinato e i grandi autori della Self Area a Lucca: incontro con La Tram e Alice Milani

Tanti artisti hanno mosso i primi passi dalla Self area di Lucca Comics & Games e di loro, a partire da Tuono Pettinato, si parlerà venerdì 20 ottobre alle ore 18 alla Biblioteca Civica Agorà (ingresso libero) nel corso dell’ultimo appuntamento di Self Area Go. Chiude così con un ottimo successo di pubblico la rassegna promossa da Lucca Crea in collaborazione con la Biblioteca civica Agorà e il Comune, nata per accompagnarci verso l’edizione 2023 di Lucca Comics & Games e alla sua Self Area.

Dopo il successo degli appuntamenti dedicati al collettivo Mammaiuto e all’artista underground AkaB (a cui è anche dedicata la mostra a Palazzo Ducale AkaB: Qui non esiste morale), venerdì spazio ai grandi autori italiani, che hanno mosso i primi passi proprio dalla Self area del festival, con Lucca Crea, Fondazione Tuono Pettinato e Biblioteca Agorà: tutti per la Self Area, la Self Area per tutti!: un dialogo tra la Fondazione, La Tram (Margherita Tramutoli) e Alice Milani. La Self Area è il palcoscenico di tanti autori che, negli anni, hanno riscosso un grande successo anche internazionale, tra i quali Tuono Pettinato, al secolo Andrea Paggiaro, prematuramente scomparso nel 2021, che ha iniziato la sua carriera come fumettista indipendente e nel 2014 venne premiato con il Gran Guinigi come Migliore Autore Unico a Lucca Comics & Games.

Anche per questo incontro, il pubblico sarà omaggiato con due card speciali, realizzate per l’occasione da Margherita Tramutoli (in arte La Tram) e Alice Milani, autografate dalle due autrici. Infine, dopo l’incontro, all’interno della Biblioteca civica Agorà sarà inaugurato lo scaffale Tuono Pettinato, realizzato da Lucca Crea, grazie alla donazione di 40 volumi delle opere dell’autore, che la Fondazione ha fatto alla biblioteca a suo nome. Anche edizioni pregiate, che potranno essere richieste per consultazione e lettura.