Uno sguardo al passato con Nadia Verdile e i vertici di Fidapa

Domani la città di Lucca farà da splendida cornice all’evento Fidapa bpw Italy Lucca ove si parlerà dello Statuto Leuciano che vide il raggiungimento della ‘parità ‘ uomo donna nella lavorazione della seta a San Leucio di Caserta. Ne parlerà la nota giornalista e scrittrice Nadia Verdile (nella foto) in una conferenza aperta che si terrà dalle 17.30 all’Auditorium della Fondazione Banca del Monte in Piazza San Martino, 7. Sarà presente la Presidente Nazionale della Fidapa Bpw Italy, Concetta Corallo in visita ione per la consegna riconoscimento di Socia Onoraria a Paola Romanelli.