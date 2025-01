Unitre Barga, si riparte con l’opera di Pitzorno

BARGADopo la pausa di fine anno, lunedì 13, alle ore 17 in Sala Colombo a Barga, riprendono gli incontri Unitre Barga con "Sortilegi", superstizione e potere della parola in un’opera di Bianca Pitzorno. In particolare, la relatrice Rebecca Farsetti si soffermerà sul primo dei tre racconti presenti nel testo, intitolato "La strega" che narra di una giovane donna accusata di stregoneria nella Toscana del Seicento. Attraverso l’analisi del linguaggio utilizzato dall’autrice e delle atmosfere intrise di realismo magico, sarà affrontato il tema della superstizione e del potere misterioso delle parole, che possono uccidere o salvare. La Farsetti, già nei precedenti anni accademici, ha presentato una conferenza sul pensiero del Leopardi "Il naufragar m’è dolce in questo mare". Un’altra sul dramma dell’olocausto "Primo Levi: chimica e memoria". È possibile iscriversi a Unitre Barga prima o dopo ogni incontro presso la Sala Colombo.Per conoscere tutte le attività di Unitre Barga consultare il sito www.unitrebarga.it e pagina Facebook, oppure scrivere a [email protected] - [email protected]. Unitre Barga fa parte dell’Associazione Nazionale di Unitre da dodici anni ed è anche sede ufficiale dell’esame Cils dell’Università degli stranieri di Siena ([email protected]).

Luca Galeotti