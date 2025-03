Unione dei Comuni. Focus sul turismo

L’Unione Comuni Garfagnana, domani, alle 15.30, ospiterà un incontro, promosso dalla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, organizzato in collaborazione con la comunità d’ambito Garfagnana Valle del Serchio, per favorire relazioni con gli operatori delle aree Piana di Lucca e Versilia con l’obiettivo di migliorare e sviluppare l’offerta turistica.

Per maggiori informazioni e iscrizioni si rimanda al link: https://tno.camcom.it/corsi/le-risorse-turistiche-degli-ambiti-della-provincia-di-lucca.

"Per il nostro territorio – dichiara la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – si tratta di un’importante opportunità di confronto con altre realtà per potenziare un’offerta sempre più innovativa e competitiva che possa andare incontro alle diverse esigenze di un mercato in continua evoluzione, così da intercettare nuovi potenziali turisti.

La presenza di operatori del turismo, associazioni e Enti è quindi fondamentale per questi appuntamenti che si inseriscono in un percorso che l’Ente intende portare avanti con altre iniziative di approfondimento e di networking".

Il percorso, organizzato in tre sessioni, coinvolge direttamente le principali istituzioni, organizzazioni, associazioni ed enti che rappresentano e gestiscono il patrimonio del territorio e si colloca in continuità con le azioni di promozione del brand ’The lands of Giacomo Puccini’, realizzate dalla Camera di Commercio in occasione delle celebrazioni pucciniane.

In particolare gli operatori del settore relazioneranno sulle eccellenze enogastronomiche locali, sui musei, sui cammini storici, sulle fortificazioni, sulle grotte, sui laghi, sulle attrazioni culturali e turistiche e, infine, sugli eventi e delle animazioni territoriali.

Dino Magistrelli