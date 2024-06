Unione Comuni Garfagnana. Decaduta la nomina di Andrea Tagliasacchi

Con il recente rinnovo di numerosi consigli comunali è venuta a decadere anche la nomina di presidente dell’Unione Comuni Garfagnana di Andrea Tagliasacchi, il quale, per statuto non potrà essere eletto di nuovo, in quanto è contemplata da turnazione tra i vari Comuni. Presidente transitorio dell’ Ente garfagnino è ora il sindaco di Gallicano David Saisi in quanto comune con popolazione più numerosa dopo Castelnuovo. Tra l’altro per David Saisi, reduce dalla brillante conferma per il suo terzo mandato a sindaco con il 61,3 per cento nonostante la concorrenza di ben due liste avversarie, si tratta di un incarico, come abbiamo detto provvisorio, che aveva già ricoperto per alcuni mesi nel 2014 tra la presidenza di Mario Puppa e quella di Paolo Fantoni.

Nonostante che sia, come abbiamo detto, a tempo determinato, in attesa della designazione dei rappresentanti delle singole amministrazioni comunali e del rinnovo dunque dell’assemblea dell’Unione Comuni, la presidenza di Saisi riveste i normali poteri che competono a quella carica e pertanto l’ente garfagnino può procedere alla propria attività amministrativa come sempre. Per le designazioni dei nuovi rappresentanti comunali ci vorranno sicuramente alcuni mesi e pertanto la nuova assemblea sarà completata probabilmente all’inizio dell’autunno, quando avremo anche la nomina del nuovo presidente. In considerazione della maggioranza Pd delle amministrazioni comunali garfagnine è probabile che il presidente provenga appunto da questa area politica. Cinque anni fa la scelta fu tra Andrea Tagliasacchi e Raffaella Mariani e a questo punto appare lei la probabile candidata a rivestire l’importante carica, anche in considerazione anche del suo significativo curriculum politico e amministrativo, da consigliere e assessore provinciale ai quattordici anni trascorsi come deputato a Montecitorio, la vicepresidenza del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano e la carica di sindaco riconfermata in maniera netta con il 64,08% nelle elezioni dell’8-9 giugno. Per quanto riguarda Andrea Tagliasacchi, sul momento, preferisce non rispondere all’intervento sulla stampa di Gianluca Briccolani presidente dell’organizzazione di volontariato Apuane Libere, che lo chiamato in causa sulla stampa, con la richiesta inoltrata al governatore della Toscana Eugenio Giani per avere un presidente del Parco regionale delle Alpi Apuane a tempo pieno e che dunque non rivesta altri incarichi amministrativi.

Dino Magistrelli