Un’estate piena di eventi. Concerti, spettacoli e sport: "Vicini ai gusti di tutti"

Saranno oltre 70 gli eventi previsti per l’estate nel territorio del comune di Coreglia Antelminelli che animeranno da questo maggio e fino a settembre le varie località di capoluogo e frazioni, tutti all’insegna del buonumore, dello svago e dell’aggregazione. Spettacoli, mostre, concerti, feste e molto altro, sono i contenuti della serie di appuntamenti in calendario nel progetto "Coreglia, un’estate di eventi", presentato nei giorni scorsi nella sede comunale della frazione di Ghivizzano da Marco Remaschi, sindaco del Comune di Coreglia Antelminelli, e da Lara Baldacci, assessora alle politiche culturali. Il cartellone coinvolge decine di associazioni, fondazioni, organizzazioni paesane e culturali, tutte impegnate per la comunità, per la cultura e per lo spettacolo, unite per dare vita ad un ricco programma adatto a tutti i gusti e tutte le età.

Il programma coinvolge, infatti,oltre all’amministrazione comunale, la ProLoco, i comitati parrocchiali locali, la Scuola di Linguaggi "Fenysia", l’Associazione ricreativa per il Tempo Libero Tereglio, il Centro Ricreativo San Lorenzo, Barga Jazz, Ass. di Promozione sociale Experia, Circolo Acli Vitiana, Scuola nel Bosco di Carlotta Lucignani. Poi, Fondazione Toscana Spettacolo, Centro Ricreativo Parrocchiale, Gruppo Marciatori Fratres Piano di Coreglia, Centro D’Arti, R3direct, l’Associazione Testi Caldi Odv, la Filarmonica "A. Catalani", Festival del Sorriso, Centro Commerciale Naturale Piano di Coreglia, Croce Verde e altre associazioni paesane e parrocchie del territorio.

"Sono cresciuti gli eventi, sono cresciute le associazioni che collaborano con l’amministrazione comunale per proporre e organizzare iniziative estive e sono cresciute anche le persone che partecipano agli eventi - ha spiegato il sindaco Marco Remaschi -. Anche per il 2024 proporremo un’estate ricca di appuntamenti per tutti, capace di incontrare i gusti più variegati, dalla convivialità alla musica, dalla cultura all’arte, dallo sport ai giovani". "Tutto quello che crea aggregazione e svago non può che avere una importante utilità, noi crediamo nella cultura come mezzo per far conoscere il territorio e per creare benessere nelle persone che lo vivono - ha aggiunto Lara Baldacci -. Dalla sinergia con le associazioni nascono sempre idee e progetti molto belli e questo è un valore aggiunto per tutti noi". In arrivo per domenica la 6° Edizione di "Herbarium - Alla scoperta degli erbi boni e cattivi" con lo studioso esperto di etnomedicina ed etnobotanica Marco Pardini. L’evento sarà a cura della Pro Loco Coreglia e Com.loc. Gromignana. A inizio giugno, invece, tanti gli appuntamenti all’insegna dello sport, con tornei di pallavolo e calcio.

Fio. Co.