Un’escursione nel mondo di Fosco Maraini

Anche la Casa di Fosco Maraini a Pasquigliora in Garfagnana risponde all’appello lanciato dall’Associazione nazionale Case della Memoria che ha invitato ad aprire le porte delle case dei personaggi illustri sparse sul territorio nazionale; lo ha fatto non promuovendo oggi una visita alla Casa recentemente acquisita dal Comune di Molazzana e destinata a Museo, ancora non pronta ad accogliere turisti e visitatori, ma organizzando invece una camminata attraverso i tanti sentieri all’interno di quello che è un vero parco culturale legato alla sua persona e realizzato dal Comune in collaborazione con il Club Alpino Italiano sez. Garfagnana.

Il programma che prevede la partenza oggi alle 9.30 all’Alpe di Sant’Antonio in piazza della Chiesa (info su www.comune.molazzana.lu.it) sarà l’occasione per immergersi nei boschi tanto amati da Maraini, luoghi nei quali è ambientato anche il racconto scritto da Francesca Brunetti, “Le montagne di Citluvit. Storia e storie di Fosco Maraini“, edito da Pacini Fazzi un libro in uscita proprio oggi 1 aprile, che vuole trasmettere il grande amore di Fosco Maraini per le Apuane e per la Garfagnana tutta. Luogo in cui scelse di vivere (quella di Pasquigliora fu la sua 34ª casa) e dove ha voluto essere sepolto, presso l’Alpe di Sant’Antonio.

Tanti i valori che compongono l’universo culturale di Fosco Maraini da trasmettere ai ragazzi: i grandi temi dell’apertura al multiculturalismo, all’ascolto, la natura, il rispetto dell’ambiente, il valore del silenzio, la necessità del raccoglimento e della meditazione, valori che costituiscono il contenuto degli incontri fra i due giovani protagonisti e il grande Fosco. In attesa quindi dell’apertura della Casa di Maraini, “bellissimo progetto attraverso il quale – come spiega il sindaco di Molazzana Andrea Talani – si intende instaurare un legame indissolubile tra Molazzana e Fosco Maraini per dare slancio e sviluppo al turismo della Valle, il libro - così come l’escursione proposta per questo 1 aprile - riesce a valorizzare le bellezze naturalistiche che circondano la sua casa, come il suggestivo sentiero della Libertà e le meravigliose montagne del gruppo delle Panie“.

Un invito rivolto in modo particolare ai più giovani: attraverso questo piccolo grande libro, afferma Andrea Tagliasacchi, Presidente dell’Unione dei Comuni della Garfagnana “faremo sì che i luoghi dove Maraini ha vissuto diventino testimonianza dei suoi multiformi e attualissimi messaggi culturali”. L’autrice: Francesca Brunetti bibliotecaria e appassionata di montagna si occupa di editoria per bambini e ragazzi. Collabora con LiBeR e ha scritto libri per ragazzi fra i quali “La casa in forma: abitare con l’efficienza energetica (2014) finalista al premio per l’ambiente e La Ragazza in cima (finalista al premio ITAS libro di montagna nel 2018) www.pacinifazzi.it.