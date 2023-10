Un’anomala “ottobrata“. Temperatura media da record: ben 21,1 gradi

Stiamo vivendo condizioni atmosferiche così favorevoli da poter parlare di una vera e propria "ottobrata". Nel centro storico di Lucca dopo i primi sei giorni la temperatura media di questo mese è attestata su 21,1 gradi, a fronte di una media storica (calcolata dal 1938) di 16,0 gradi. Ovvio che una media così alta non potrà reggere a lungo. Se guardiamo al clima di Lucca vediamo infatti che mai, in ottobre, si sono superate temperature medie di 18,6 gradi. Per la precisione appartiene all’ottobre dello scorso anno il precedente primato, con 18,6 gradi di temperatura media mensile. Caldi ma progressivamente meno anche l’ottobre 2002 e 1990 (media di 18,4 gradi), l’ottobre 2013 (18,1 gradi) e l’ottobre 1988 (18,0 gradi).

Se invece analizziamo le temperature massime giornaliere di ottobre appartiene a questo mese il primato assoluto con 30,7 gradi, se calcolato su una media di 15 minuti, ovvero di 30,8 gradi se calcoliamo la massima su una media di appena 5 minuti. Il precedente primato della temperatura massima più alta in 24 ore era stato registrato nell’ottobre 2011, per la precisione il giorno 3, con una massima di 30,6 gradi calcolata sulla media di 15 minuti.

Guardando agli ultimi 85 anni, oltre ai sei anni già citati, se ne contano 16 con temperature medie comprese fra 17,0 e 17,8 gradi, e 17 anni con temperature medie comprese fra 16,0 e 16,8 gradi. Siamo lontani dalla temperatura media dell’ottobre più freddo, quello del 1974, che si fermò ad appena 11,0 gradi.

In genere quando la temperatura è più alta si registra anche un minore quantitativo di pioggia. In effetti siamo di nuovo a 14 giorni dall’ultima precipitazione sul centro storico di Lucca dopo un’estate siccitosa (appena 160,2 millimetri in quattro mesi invece dei 246,8 millimetri attesi guardando alla media storica dal 1916). Dall’inizio dell’anno sul centro storico di Lucca sono caduti ad oggi 644,4 millimetri di pioggia a fronte dei 794 attesi.

Dunque mancano già 150 millimetri dopo la pesante siccità dell’anno 2022, chiuso con appena 860,8 millimetri a fronte della media annua attesa di 1.214,8 millimetri di pioggia. Le falde idriche sotterranee ovviamente risentono di questa mancanza di pioggia. Il freatimetro di Salicchi negli ultimi giorni ha registrato un livello di meno 631 centimetri, il più basso dall’inizio del 2022. Dunque la falda è ben 124 centimetri più bassa rispetto al 24 gennaio 2023.