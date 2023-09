Una voce per amica. Consigli al telefono per pazienti a domicilio L'Azienda USL Toscana nord ovest offre un servizio di ascolto per pazienti fragili e loro familiari. Dal lunedì al venerdì, in orario 10-12, è possibile contattare gli infermieri per aiutare a gestire la convivenza con i propri cari.