Una scuola per Gino Strada Festosa inaugurazione del nuovo plesso di Gallicano

Una giornata di festa quella che si è aperta ieri mattina nella scuola dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo di Gallicano, con l’inaugurazione della struttura e la sua intitolazione a Gino Strada, il medico fondatore di Emergency scomparso il 13 agosto del 2021. I quasi cento bambini ospiti della scuola dell’infanzia di via Serchio nel capoluogo, con le loro insegnanti e il personale addetto, hanno accolto le istituzioni giunte sul posto per presenziare alla cerimonia ufficiale.

L’inaugurazione e l’intitolazione di ieri è arrivata con le classi già occupate dal bambini che vi si sono insediati in pieno periodo pandemico e ne hanno potuto testare direttamente l’importante valore strutturale proprio durante l’attivazione delle norme di distanziamento previste dai protocolli anti Covid-19. Gli ampi e coloratissimi spazi comuni e le aule particolarmente luminose caratterizzano, infatti, questa scuola dell’Infanzia ristrutturata e ampliata grazie a un finanziamento del Ministero dell’interno sull’adeguamento sismico degli edifici per circa 1,5 milioni di euro, con l’aggiunta dell’ulteriore sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per quasi 500mila euro.

Applausi per la scelta dell’intitolazione della scuola alla figura di Gino Strada, Medico di Pace cita la targa in pietra apposta all’entrata, ricordata dall’assessore alla Scuola e alla formazione del comune di Gallicano Silvia Simonini che ne aveva sponsorizzato il nome in una proposta presentata e alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Alessandra Mancuso, poi approvata dal consiglio d’Istituto.

"Ecco la nuova scuola d’infanzia intitolata a Gino Strada che abbiamo inaugurato per le bambine e bambini di Gallicano - ha commentato il presidente della Regione Eugenio Giani. A fargli eco anche la dichiarazione in merito del consigliere Mario Puppa. "Il Comune di Gallicano ha deciso di intitolare a questa straordinaria figura la sua scuola dell’infanzia. Una struttura bella, moderna e funzionale rinnovata e adeguata grazie a importanti finanziamenti che hanno dato lo slancio giusto al progetto. Una scelta che racchiude molteplici significati, ma che prima di tutto lancia un messaggio di speranza verso il futuro".

Fiorella Corti