Una predella di Civitali e Baldassarre Di Biagio nella collezione d’arte

Gli Apostoli con i loro segni distintivi, un intaglio ligneo di notevole raffinatezza, la decorazione a foglia d’oro ricca e luminosa. La predella entrata a far parte della Collezione d’arte della Fondazione CRL è un capolavoro uscito nel 1469 dalle mani di Matteo Civitali e Baldassarre di Biagio, coppia ‘dominante’ dell’umanesimo lucchese. L’opera, dove troviamo appunto i Dodici, separati in tre scomparti, e ai lati due santi, rappresenta la parte inferiore di un grande polittico, originariamente collocato nella Chiesa di Antraccoli e oggi smembrato in tre collezioni. I tre pannelli principali, raffiguranti una Madonna con bambino e santi, si trovano al Bob Jones University Museum di Greenville (South Carolina, USA) mentre i piccoli due elementi con un’Annunciazione, un tempo collocati sulle cuspidi laterali, appartengono a una collezione privata. La predella diventa uno dei ‘pezzi pregiati’ della raccolta e verrà di certo esposta nel nuovo Centro delle arti che sorgerà all’ex Cinema Nazionale.