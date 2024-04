Una ‘pedalata rosa‘ la sera della vigilia

La sera prima della tappa, martedì 7 maggio, sarà la volta della Pedalata Rosa, manifestazione cicloturistica non competitiva organizzata dall’Associazione Sportiva Cycling Team, aperta a circa 300 partecipanti, con partenza dal piazzale Vittorio Emanuele alle 20.30 e arrivo alle 21.30. Si snoderà su un percorso di circa 12 chilometri e prevederà due giri di Mura e un passaggio per le strade più significative del centro. Al termine. Ai primi 500 iscritti verrà donata una tshirt rosa celebrativa grazie al contributo del Gelati da Piero, le iscrizioni saranno possibili dalle 17 alle 20 del giorno stesso al Caffè delle Mura o nei giorni precedenti presso Cicli Poli, Pro Classic Cycle, Chronò Cycle, Caffè delle Mura e Palestro Ego. A tutti anche un adesivo color rosa da apporre sul fanale. E al termine, ritrovo finale sul piazzale del Caffè delle Mura con degustazione di focacce e salumi offerti dai Supermercati Tambellini e dallo stesso storico locale collocato sul baluardo che proprio in quella serata celebrerà, come ha confermato il titolare della concessione Umberto Cosa, la sua inaugurazione. Lucca insomma festeggerà la sua vocazione ciclistica di base così, con un evento per tutti, come è stato sottolineato da Pierluigi Castellani, Claudio Rossi e Antonio Poli, in rappresentanza del mondo ciclistico cittadino. E sempre la sera del 7 maggio si terrà una speciale cena a buffet presso il Caffè delle Mura a pagamento e su prenotazione, con dress code rosa. Ai partecipanti verrà donato dall’amministrazione un gadget del Giro d’Italia.